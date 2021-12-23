شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يباشر عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باشر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم الخميس، عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول يوم عمل من المقر الجديد قبل نقل ديوان عام الوزارة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، في إطار استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وشارك وزير التنمية المحلية في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة وعقب ذلك توجه الي مقر الوزارة حيث كان في استقباله عدد من قيادات الوزارة ومجموعة من الموظفين الذين تم نقلهم الي مقر الوزارة الجديد .

وحرص اللواء محمود شعراوي على تفقد المقر الجديد واستمع، إلى شرح حول كافة التجهيزات التي تمت في مبنى الوزارة وأماكن تواجد القيادات والعاملين داخل المبنى وتابع منظومة البنية التحتية التكنولوجية للمقر وفقاً لخطط الحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء بمراعاة النظم الحديثة في الإدارة لتتواكب مع وظائف العمل المختلفة ومواكبة التطور الدائم في الإدارة.

كما قام وزير التنمية المحلية بعقد مجموعة من الاجتماعات مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض التكليفات الرئاسية والملفات المهمة، ومراجعة عدد من المراسلات والملفات من مقر مكتبه بمقر الوزارة الجديد .

وأكد الوزير أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للدولة المصرية في بداية الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية ، لافتاً الي أن عملية الانتقال للعاصمة الجديدة ستكون بمثابة بدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين.