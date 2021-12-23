شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء كل من: الشهيد الدكتور محمود الضبع استشاري النساء و التوليد(معاش) بمحافظة دمياط، الشهيد الدكتور جمال أبو بكر موسى استشاري الأشعة التشخيصية بدمياط، بعد وفاتهما إثر الإصابة بفيروس كورونا ، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى 657 طبيب منذ بداية الجائحة.

كما نعت النقابة الشهيد الدكتور محمد نبيل محمود أبو سمك، مدير مركز الصدر والحساسية بإمبابة التابع للأمانة العامة للمستشفيات الذي توفى إثر الإجهاد بعد يوم عمل شاق بالمستشفي.

كانت قد قالت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعة وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن اللجنة قدمت إعانات دراسية لعدد 58 أسرة طبيب متوفي بمبلغ 200 ألف جنيه، كما تم صرف إعانات وفاة لعدد 45 أسرة طبيب شهيد بفيروس كورونا بإجمالي مليون و970 ألف جنيه، بالإضافة إلى إعانات علاجية عاجلة لـ 57 طبيب وطبيبة بمبلغ 135 الف جنيه، وسوف تعلن اللجنة الاجتماعية شهريا عن تقرير بمجمل اعمالها خلال الشهر.