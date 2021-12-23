شكرا لقرائتكم خبر عن أباء الكنيسة الكاثوليكية وأعضاء مجلس كنائس مصر فى ندوة الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار عدد من الآباء بالكنيسة الكاثوليكية وأعضاء بمجلس كنائس مصر جريدة الخليج 365، حيث عقدت الجريدة ندوة قبل ساعات من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد للأقباط الكاثوليك فى جميع محافظات الجمهورية غدا الجمعة في الثامنة مساء.

وأثنى الحضور خلال جولتهم بصالة تحرير الخليج 365 على المجهود المبذول من قبل محررى الأقسام المختلفة، وكذلك تليفزيون الخليج 365 وفيديو 7 ، والإضطلاع على تجربة موقع برلماني الرائدة التي أنطلقت منذ أسبوعين.

وتحدث الآباء الكاثوليك وهم الأب أغسطنيوس موريس راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك في الزيتون والأب يوحنا سعد مسئول لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر وراعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بعزبة النخل ومارى يونان أمينة لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر، خلال الندوة عن الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في مصر على مر العصور والمواطنة بين جموع المصريين مسلمين وأقباط، بالإضافة إلى عرض أبرز أنشطة مجلس كنائس مصر، بالإضافة إلى قضايا الإلحاد والاعتراف في الكنيسة وخدمة المساجين.

وسينشر الخليج 365 تفاصيل الندوة خلال الساعات المقبلة..



أباء الكنيسة الكاثوليكة داخل صالة التحرير



الأب يوحنا سعد والأب أغسطنيوس والزميل محمد الأحمدى والكاتب الصحفى أكرم القصاص



الأباء الكاثوليك داخل صالة تحرير الخليج 365



الأباء الكاثوليك داخل ندوة الخليج 365



الأباء الكاثوليك مع الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365



الأستاذ عبدالفتاح عبدالمنعم رئيس التحريرى التنفيذى يرحب بالأباء الكاثوليك



الزميل محمد الأحمدى خلال ندوة الأباء الكاثوليك



الزميل محمد طنطاوى ومارى يونان مسئول لجنة المرأة بمجلس كنائس ومصر والأباء الكاثوليك



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يرحب بالأباء الكاثوليك



ترحيب الكاتب الصحفى أكرم القصاص بالأباء الكاثوليك



جانب من ندوة الأباء الكاثوليك باليوم السابع



زيارة الأباء الكاثوليك لليوم السابع



زيارة الأباء الكاثوليك



عرض تجربة الصحافة الإليكترونية للأباء الكاثوليك