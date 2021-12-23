شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش رسوم ATM.. إعفاء جديد فى كل البنوك حتى 30 يونيو 2022 "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.

تأتى تلك القرارات في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفى.