شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: ندرس عدة سيناريوهات فيما يتعلق بإعادة هيكلة دعم السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات فيما يتعلق بإعادة هيكلة دعم السلع لتأكيد حصول المستحقين على الدعم.

وأشار إلى إنه من الطبيعى أن تشهد بعض السلع زيادة فى الأسعار فى ظل الزيادات العالمية، ولكن الأهم هو توفير السلع للمواطنين ، قائلا " هذه الفترة الحالية شديدة الاستثنائية وتضارع فترة الحرب العالمية".

وأوضح أن الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية لم تجعل المواطن فى ظل أزمة كورونا يشعر بأي نقص فى السلع فى حين أن هناك دول أخرى متقدمة كان شعبها يقف طابور للحصول على زجاجة لبن.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية أن دعم المحروقات من 4 سنوات بلغ 128 مليار جنيه والدولة المصرية كانت تدفعهم دعم على حساب أشياء كثيرة وبعد هيكلة الدعم أصبح 17 مليار جنيه وبالتالى الفرق فى دعم المحروقات تم توجيهه للمشروعات والاستثمارات التى تهدف لخدمة المواطنين اولا.

وأضاف أن اجتماعات الحكومة سنكون بالتبادل أسبوع فى مقر العاصمة الإدارية الجديدة وأسبوع فى المقر القديم للمجلس بحيث يتم عقد اجتماعين فى الشهر فى العاصمة الإدارية، فى ظل بدء الانتقال التدريجى للعاصمة.

وأوضح أن الأسبوع المقبل سنشهد افتتاحات أخرى في محافظات الصعيد، موضحا فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية أن التنمية التى تشهدها العاصمة ليس انتقال جغرافى وليست تنمية مبانى فقط ولكن رقمنة وحوكمة العمل الحكومى وتأهيل الموظفين.

وأشار إلى أن بناء عاصمة فى أي دولة أخرى يحتاج 20 عاما وبالتالى ما تم فى العاصمة الإدارية فى مدة 5 سنوات هو إعجاز بكل المقاييس.

وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية ، ان اجتماع الحكومة اليوم فى العاصمة الإدارية هو يوم تاريخى ، موضحا ان العاصمة الإدارية من 5 سنوات كانت عبارة عن خرائط.