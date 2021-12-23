شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة × 21 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لما يقدمه ”الخليج 365” من خدمات للتيسير على القارئ، نقدم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن حى الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، "الحى الحكومى"، وهى كالتالى..





• الهدف من مشروع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

- جعله منطقة جذب لزيادة للاستثمار المستمر والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة وليصبح أحد الثورات العمرانية المصرية.

- التخفييف من التكدس السكاني في وسط البلد في القاهرة.

- يكون بداية لنظام إلكتروني تشغيلي جديد يبدأ من موظفين العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة في مصر لعدم وجود أى ازدحام.

- توفير كل احتياجات السكان في أسرع وقت وإنشاء الوزرات بأحدث الأجهزة على الإطلاق .

- عدد العاملين بالحي الحكومي 50 ألف عامل.

• مميزات الحي الحكومي بالعاصمة الادارية - يقع على بعد 15 دقيقة عن الحي السكني، و10 دقائق من (فندق الماسة ومبنى الكنيسة)

- جميع المباني مقاومة لكل أنواع المخاطر (الزلازل والحرائق)

- داخل كل مبنى مولد كهربائي.

- يوجد العديد من الخدمات الموجودة بمقر العاصمة (اماكن وقوف للسيارات – الاستراحات و المطاعم – مشروع قطار كهربائي )

• أبرز المعلومات عن الحى الحكومى

1- بدأ العمل في الحى الحكومى في عام 2015 بالتزامن مع وضع حجر أساس العاصمة الإدارية.

2- يقام على مساحة مساحة 1.5 مليون م2 بما يعادل 150 فدانًا.

3- المباني تقام على مساحة 28 % فقط وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء.

4- المباني الحكومية مجهزة بأحدث التكنولوجيا.

5- سيتم نقل داووين الوزارات والمسئولين عن مكاتب الوزراء للعاصمة الإدارية كمرحلة أولى لحين انتهاء عملية النقل بشكل كامل.

6- عدد العاملين في الحى الحكومى تراوح ما بين 5000 إلى 5500 بشكل يومى.

7- يشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

8- يتوسط الحى الحكومى منطقة بلازا ستكون ساحة ترفيهية للموظفين تضم حدائق ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الكلاسيكي وفي الشوارع بين المباني تم استخدام حجر البازلت.

9- -تبلغ مساحة كل مجمع 170 ألف متر مربع بإجمالي 1.5 مليون متر ربع.

10- يقع مبنى وزارة الخارجية يمين مجلس الوزراء في المجمع الأول ومن خلفها مجمع يضم 5 وزارات هي الثقافة والسياحة والآثار والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري والطيران المدني.

11- هناك مجمع آخر يضم 6 وزارات، هي قطاع الأعمال والتموين والتجارة الخارجية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي.

12- المجمع الرابع توجد به وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والإعلام والهيئات الإعلامية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

13- وهناك مجمع آخر يمين مجلس الوزراء يضم وزارات الأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومبنى شركة العاصمة.

14- ومجمع من الناحية اليسرى توجد به وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربى بجانب مبنى خدمة الموظفين.

15- وهناك مجمع يضم وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية.

16- - على الجهة اليسرى تقع وزارة العدل داخل المجمع الأول ومن خلفها مجمع يضم وزارتي الري والموارد المائية والزراعة والجهات التابعة لمجلس الوزراء ومبنى خدمات الموظفين والشرطة المتخصصة.

17- في المجمع التالي لوزارة العدل تقع 4 وزارات هي النقل والصحة وهيئة التأمين الصحي والشباب والرياضة والمجالس النيابية.

18- يقع مجلس النواب المجاور للحى الحكومى على مساحة 25.87 فدان.

19- يشمل مجلس النواب مبنى رئيسيا، يضم قاعة تتسع لـ 1000 عضو برلمانى، ومكاتب تسع 3200 موظف ويبلغ متوسط مساحة الدور 16000م مسطح.

20- سيتم نقل الموظفين من خلال القطار السريع بالإضافة لمخطط جديد يهدف إنشاء «ترام»، يقل العاملين من أمام استاد القاهرة إلى الحى الحكومى.

21- الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يصاحبه عملية تطوير شاملة لأسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة تطبق أحدث نظم الإدارة الحديثة.