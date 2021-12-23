شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا يوجد حالات أوميكرون جديدة بمصر.. والمصابون الـ3 يخضعون للبروتوكول العلاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الحالات الثلاث المكتشف إصابتها بالمتحور الجديد أوميكرون لا زالت تتلقى الرعاية الصحية في أحد مستشفيات العزل مؤكدا أن الحالات الثلاث مستقرة وليس بها أى مضاعفات صحية .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع إن الحالات المكتشف إصابتها بأوميكرون تتناول البروتوكول العلاجي لكورونا ولا تعانى من مشاكل صحية.

وأضاف حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: لا توجد حالات جديدة مصابة بأوميكرون في مصر وكل الإصابات المسجلة للمتحورات الأخرى وأشهرها دلتا، لافتا إلى أن اوميكرون ليس خطيرا وأعراضة نفس أعراض البرد والحرص علي اللقاح هام لتجنب الإصابة به كما أن البرتوكولات العلاجية المعتمدة حاليا صالحة للعلاج منه .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.