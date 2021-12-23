الشرطة تقتص لمؤذن مسجد ضربه شابان فجرا بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى 48 ساعة على خروج مؤذن مسجد "شبيطة" بالجيزة مستنجدا بقوات الأمن لضبط شابين اتهمهما بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء حتى ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين.

تلقى العميد حسن الدكروري مأمور قسم الجيزة إشارة من مستشفى قصر العيني باستقباله مسن يدعى علاء الدين حسن مصابا بكسر وجروح بالذراع الأيسر؛ إثر تعرضه لاعتداء بآلة حادة.

انتقل رجال المباحث تحت إشراف العقيد محمد أمني إلى المستشفى لسماع أقواله، وأفاد بأن شابين -أدلى بأوصافهما- انتظرا خروجه من المسجد فجرا وسدد له ضربات عشوائية بسلاح أبيض، ولاذا الفرار زاعما بأن الأم نتيجة نهره لهما على بيعهما مواد مخدرة بالقرب من المسجد.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد الأبيض والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث الجيزة، من ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم ليبرر أحدهما فعلته "ضرب أخويا الصغير".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.