"بلطجة ومخدرات وتنفيذ أحكام".. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 205 قطع سلاح ناري بحوزة 169 متهما، وتنفيذ 84015 حكم قضائي متنوع، وضبط تشكيل عصابي، ضم ممتهمان ارتكبا 6 حوادث متنوعة.

كما تم ضبط 240 قضية مخدرات بإجمالي 251 متهما، وضبط 31 متهما هاربا، وضبط 31 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 360 دراجة نارية مخالفة، وضبط (25766) مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (15) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.