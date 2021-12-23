بعد 10 وقائع.. ضبط عصابة "التوك توك" لسرقة المساكن في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الأبواب والشبابيك"

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، مقميان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الأبواب والشبابيك"، مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما لعترفا بارتكابهما 10 وقائع بدائرة القسم، كما أمكن بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مقيم بدائرة القسم )، وكذا ضبط مركبة "التوك توك" المُستخدمة في نقل المسروقات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق