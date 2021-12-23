كمين الصالحية يُسقط عصابة الملثمين لسرقة السيارت في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بالشرقية وتحديد وضبط الجناة، وإعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية بلاغا من مالك سيارة نقل – سائق أنه أثناء استقلالهما السيارة ملك الأول وقيادة الثاني بدائرة القسم اعترضهما 5 أشخاص مُلثمين يستقلون سيارة ربع نقل ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزتهم أسلحة نارية واستولوا منهما على (السيارة النقل المشار إليها – 2 هاتف محمول) ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم بإخفاء السيارة المستولى عليها طرف أحد الأشخاص "سيئ النيه" ، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية "أمكن ضبط الأخير وبحوزته السيارة المشار إليها"، كما تم بإرشادهم ضبط الهاتفان المستولى عليهما- بندقية آلية - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - دراجة نارية وسيارة المُستخدمين في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.