"أوقعته سيدة".. ضبط عاطل أوهم ضحاياه بعلاقاته للاستيلاء على أموالهم بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "استغلال النفوذ المزعوم".

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاق نجلتها بإحدى الجهات الحكومية، مدعيا علاقاته ونفوذه بمسؤولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة، وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص بالمعاش، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بممارسة نشاطا إجراميا في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تعيينهم وذويهم بوظائف بعدة جهات حكومية "خلافاً للحقيقة"، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكية على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.