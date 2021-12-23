"مخدرات في عز الظهر".. كواليس مداهمة بؤرة "الكيف والسلاح" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بكميات كبيرة على عملائهم بالدقهلية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابي مكون من (خمسة أشخاص – مقيمين بمحافظة الدقهلية من بينهم أربعة لهم معلومات جنائية) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة لعلانية ترويجها متخذين من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية تم استهداف وضبط 3 متهمين حال مزاولة نشاطهم الإجرامي بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – بندقية آلية و 5 خزائن – فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 600,000 ستمائة ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.