الجيزة: بدء تطوير شارع عثمان محرم بداية من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أطلق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إشارة بدء توسعة وتطوير ورصف شارع عثمان محرم بطول 3 كم وبتكلفة 30 مليون جنيه، وذلك بدءا من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري لتسهيل حركة المواطنين بذلك القطاع الحيوي وتحقيق التكامل المروري مع أعمال التوسعات الجارية بالطريق الدائري.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بالتزامن مع خطة الدولة في تنفيذ أعمال توسعات مسار الطريق الدائري وما يتبعها من إنشاء مطالع ومنازل لخدمة المترددين على الطريق.

وأكد المحافظ على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطرق الأمر الذي انعكس على تحقيق طفرة غير مسبوقة ساهمت في إحداث تنمية كبيرة بالعديد من القطاعات.

وأشار المحافظ، إلى أن شارع عثمان محرم يعد أحد الشريان المرورية المهمة المؤدية لشوارع الهرم ويخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين مما سيساهم بشكل ملحوظ في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الخط الرابعة من المشروع القومي لمترو الأنفاق والتي تستلزم غلق شارع الأهرام واستغلال تلك الشرايين المرورية لأعمال التحويلات.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير ستشمل على إزالة كافة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم ورصف طبقة الطريق وتطوير أرصفة المشاه والجزيرة الوسطى وتركيب أعمدة إنارة حديثة.

وخلال الجولة، كلف محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق بالجيزة، بالتنبيه على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة البدء في تنفيذ الطبقة الرابطة كمحرلة أولى إلى جانب رفع كفاءة شارع مصرف الكنيسة لتيسير الحركة المرورية.

وعاين محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي لأعمال إزالة العقارات المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بنطاق أحياء العمرانية والطالبية، موجها رؤساء الأحياء المختصة بإنجاز نسب الأعمال لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.

ووجه المحافظ، بضرورة تطوير كافة المحلات الكائنة أسفل كوبري ترسا بشكل حضاري وبنموذج موحد لكي تتماشى مع أعمال التطوير التي سيشهدها الشارع.

وشدد راشد، بضرورة التنبيه على سائقي سيارات السرفيس بالالتزام بالمكان المخصص لهم أسفل كوبري ترسا لخدمة المواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود نور رئيس حي العمرانية، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.