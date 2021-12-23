الرؤية والإنجاز.. 1.5 تريليون جنيه لمشروعات الإسكان في 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق عن أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع روبع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضح مدبولي، أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار سبع سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار الثلاث سنوات القادمة.

وينشر الخليج 365 المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في وزارة الإسكان خلال 7 سنوات، بتكلفة تصل إلى 1500 مليار جنيه مشروعات تم وجار تنفيذها وهو ما يعادل 1.5 تريليون جنيه.