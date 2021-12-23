لازم نستشعر الخطر.. مدبولي: نعيش فترة استثنائية وربنا يعين الحكومة لتوفير السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يمر بفترة صعبة على مختلف الأصعدة خاصة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس: لازم كلنا نستشعر مدى حجم التحدي في هذه الفترة شديدة الاستنثنائية، وهذه الفترة تقاس بفترة الكساد الاقتصادي العظيم في العشرينات وفترة الحرب العالمية، دي فترة تضارع هذه الفترات، ربنا يعينا كحكومة علشان نوفر السلع لمواطنينا.

وتابع رئيس الوزراء: اللي بيحصل في دول محيطة بينا بدون ذكر، العالم بيشوف إيه اللي بيحصل والمستثمر بناء عليه بيقرر ويشوف هيشغل فلوسه فين ومدى الاستقرار ومعدلات وتوقعات النمو الاقتصادي للدولة.