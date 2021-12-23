شهد أول اجتماع للحكومة اليوم.. 7 معلومات عن مبنى الوزراء بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

ويأتي ذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية.

وينشر الخليج 365 أحدث الصور لمبنى مجلس الوزراء وأهم المعلومات عنه، والتي جاءت على النحو التالي:

- يقع مقر مجلس الوزراء الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- تم البدء في تنفيذه مطلع 2018 على مساحة 26 ألف متر مسطح.

- يوجد منطقة خضراء بمساحة 50 ألف متر مسطح مساحة.

- يضم مبنى مجلس الوزراء 3 أدوار ويستوعب 5 آلاف شخص.

- يتكون الدور الأول من قاعة استقبال كبار الزوار تستوعب 250 زائرا، ومنطقتين إداريتين، وقاعة للمؤتمرات، ومنطقة الخدمات.

- الدور الثاني يتضمن صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

- يضم الدور الثالث مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.