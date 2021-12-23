الزيادة السكانية في مواجهة الموارد.. رئيس الوزراء: دي متاهة ماشيين فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تخوض تحديات كبيرة جدا في سبيل زيادة مواردها في ظل استمرار الزيادة السكانية الكبيرة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس: النقطة الأهم إننا بنحاول قدر الممكن نكبر الموارد ولكن هناك تحد آخر وهو الزيادة السكانية، دي متاهة وعجلة مفرغة إحنا ماشيين فيها.

وطرح رئيس الوزراء تساؤلا نصه: تخيل لو الدولة عدد سكانها ثبت لـ 10 سنوات فقط، ممكن نتخيل هيكون الشكل عامل إزاي؟، مختلف تماما.