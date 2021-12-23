رئيس الوزراء: قللنا دعم المحروقات من 128 مليار جنيه لـ 17 مليارا فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه توجد موروثات موجودة على مدار عقود طويلة وخطوات تم اتخاذها خلال فترات معينة وظلت الدولة مستمرة عليها مع الزيادة السكانية الرهيبة دون النظر إلى مدى وصول الدعم إلى الفئة الحقيقة التي يجب أن تتلقى هذا الدعم وهذه هي مشكلة مصر.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس: لازم كدولة نراجع منظومة الدعم بصفة عامة، الحكومة ليست منفصلة عن الشعب وإحنا الاتنين واحد، وكلنا موجودين في بوتقة واحدة.

وأوضح رئيس الوزراء: إحنا من 4 سنوات فقط كان دعم المحروقات 128 مليار جنيه تدفع من الدولة دعما للسيارات على حساب أشياء كثيرة جدا، والنهاردة الدعم بقى 17 مليار جنيه فقط.

وتابع مدبولي: لما عملنا الخطوة المهمة في هيكلة هذا الدعم الفرق ده كله هوا اللي عرفنا من خلاله ننفذ استثمارات ضخمة جدا استفاد منها كل المواطنين، ولازم كدولة بتنبي دولة للمستقبل عارف كويس أوي مواردك وإمكانياتك.

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