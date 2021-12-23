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الرؤية والإنجاز.. 6 مليارات جنيه حجم مشروعات وزارة الثقافة في 7 سنوات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق عن أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.

وأوضح مدبولي، أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار سبع سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.

وينشر الخليج 365 المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في وزارة الثقافة خلال 7 سنوات، حيث تم وجار تنفيذ 171 مشروعا بتكلفة 6 مليارات جنيه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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