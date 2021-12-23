شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 16 مليار جنيه استثمارات برنامج تنمية الصعيد فى سوهاج وقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التنمية المحلية، في تقرير حديث لها آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى "قنا وسوهاج"، مؤكدة أن البرنامج يأتي في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأهمية قصوى للصعيد وأولوية في كافة القطاعات.

وأوضحت الوزارة أنه خلال أن برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" بالشراكة مع البنك الدولى، بدأ منذ عام 2018 بمحافظتى سوهاج وقنا بقرض 500 مليون دولار من البنك الدولى، وتمويل مكافئ مصرى 500 مليون دولار، أي ما يقرب من 16 مليار جنيه استثمارات في المحافظتين، والذى حقق نقله نوعية فى تطوير منظومة تقديم الخدمات بجميع أنواعها.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر "سوهاج وقنا"، ساهم فى دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية "مياه الشرب والصرف الصحي – السكن – التعليم – الصحة"، والتي حصلت على النصيب الأكبر من الاستثمارات ، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، افتتاح عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظات الصعيد، وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية، وضرورة تغيير ثقافة النمو السكاني، حيث قال الرئيس،: "إن الهدف من الحديث خلال المؤتمرات والافتتاحات المختلفة التوعية، قائلا: "الهدف من هذه الافتتاحات التوعية.. ممكن نفتتح المشروعات وبنقى سعداء كلنا.. ونقول كلمتين وخلاص.. ولكن نستدعى الدروس والعبرات لنشكل أرضية فهم مشتركة.. يعنى أختى من أسوان اللى قالتلى عندها 6 ومش عارفه تعيشهم.. طب انا قولتلها أنا عندى 100 مليون وعاوز اعيشهم.. الرد كان كده".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح المشروعات التنموية في الصعيد: "الموضوع مش كلام جميل ووعود واقولك مش تقلقى وكلنا مع بعض هنخلص.. الاجوزة العمرانية في المدن الجديدة.. هل أهالينا لديهم التفهم قد يكون تكلفة الحصول عليها في المكان الجديد أغلى ماليا كرقم مباشر.. ولما بنعمله يقولك احنا هعملها على أرضى ومش هتكون بنفس التكلفة.. واللى جبنه يعملها على ارضه.. وتنتهي الأرض الزراعية.. وفى النهاية بتضيع فرص على نفسك وبلدك".