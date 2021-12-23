شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على إصدار عملة متداولة فئة الجنيه بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على إصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عامًا على عيد الشرطة، تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/12/2021 بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ62 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.