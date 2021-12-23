شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قوات حرس الحدود تضبط 230 عربة تهريب وتدمر 12 نفقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط 240 قطعة سلاح مختلفة الأعيرة، و120 خزنة سلاح، و9000 طلقة أعيرة مختلفة.

كما تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط 1050 كجم لجوهر الحشيش المخدر و1020 كجم لنبات البانجو المخدر، و93 ألف قرص مخدر أنواع مختلفة، و10 كجم لمادة الأفيون المخدر و150 كجم لنبات الهيدرو المخدر.

كما نجحت عناصر حرس الحدود فى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بمناطق جنوب سيناء حيث أسفرت الحملة عن إزالة زراعات مخدرة بإجمالي 90 فدان من نبات الخشخاش، وضبط من مخازن النباتات المخدرة وتدمير محتوياتها بإجمالي 3.5 طن بانجو جاف و5.5 طن بانجو مطحون و120 كجم بذور بانجو و50 كجم بودرة حشيش و120 فرش حشيش و2 مصنع حشيش بمشتملاته وضبط 12 فتحة نفق.

كما تم ضبط 230 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة والغير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط (97 جهاز تنقيب عن خام الذهب، و(3450 جوال أحجار لخام الذهب و5 هواتف اتصال بالأقمار الصناعية، و(2 طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية.

وفى سياق متصل تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود (2267 فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

يأتى ذلك استمراراً للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التعليم تتيح نظام "التحسين" لطلاب الإعدادية الحاصلين على الشهادة العام الماضى

أرسلت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بتوجيه جميع المدارس الاعدادية بتجميع الطلبات المقدمة من طلاب الصف الثالث الاعدادي الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة العام الماضى ويرغبون في دخول الامتحان للشهادة العامة هذا العام نظام تحسين المجموع.

وطالبت المديريات التعليمية إعداد كشف موقع من المختصين بالمدرسة ومعتمد من مدير المدرسة ومختوم وتسلم الكشوف مجمعة من خلال المدارس مرفق بها الأوراق التالية: إفادة الحصول على الشهادة الاعدادية وخطاب بأن الطالب لم ينسق هذا العام وصورة من شهادة الميلاد المميكنة" لإدارة الاحصاء بالمديرية لتسجيلهم على الموقع.

وشددت المديريات التعليمية، على سرعة الانتهاء تجهيز الكشوف حتى يتمكن الطالب من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بدخول الامتحان قبل غلق الموقع ولن تقبل أي طلبات من أولياء الامور .

التنمية المحلية: تطوير 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات 6 مليارات جنيه

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن برنامج تنمية صعيد مصر والذى يتم تنفيذه في محافظتى "سوهاج وقنا"، يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وذلك بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة.

وكشف تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، أن برنامج تنمية صعيد مصر "سوهاج – قنا"، أن البرنامج عمل على ترفيق وتحديث 4 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6 مليار جنيه للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين، كما تم إعداد خطة لتنفيذ 4 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وجاري إعداد خطة العمل لـ 4 تكتلات جدد بالمحافظتين بالإضافة إلى أربع تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا .

ففي محافظة سوهاج، بدأ البرنامج في شهر ديسمبر 2020 مشروع انشاء المنطقة الصناعية غرب جرجا، والذى تبلغ تكلفته نحو 1.8 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2023، فيما تبلغ تكلفة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية غرب طهطا نحو 1.8 مليار جنيه أيضا.

استمرار الشبورة والطقس البارد غدا والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة

الحكومة تنفى صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أي تغيير، وذلك طبقاً للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، فضلاً عن تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة.

النيابة الإدارية تعلن لأول مرة ميكنة إجراءات تسجيل المتقدمين لوظيفة معاون

أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، عن أنه ولأول مرة إجراء الميكنة الشاملة لعملية تسجيل بيانات المتقدمين لتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، من دفعة 2020.

وتنفيذَا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وضمن الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق الميكنة الشاملة للنيابة الإدارية، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية تحت قيادة المستشار أحمد مرسي - الأمين العام، وبالاشتراك مع مركز المعلومات والتحليل الاحصائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار ياسر الجندي - مدير المركز، ولأول مرة، بإجراء الميكنة الشاملة لعملية تسجيل بيانات المتقدمين عن بعد، وإنشاء ملف إلكتروني متكامل للمتقدم، وإرفاق المستندات المطلوبة، وحتى منظومة الدفع الإلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg بما كان من شأنه تيسير عملية التقديم على الخريجين، تحقيقاً للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية ورؤية مصر "20-30".

من المقرر أن تنتهي غدًا الجمعة الموافق، إجراءات تسجيل طلبات الالتحاق لدفعة 2020 والخاصة بمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعتي 2019 و2020.

كلية الشرطة تعلن قبول 2450 طالبا لهذا العام

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن عدد الطلاب المقبولين بكلية الشرطة 2450 طالبا، بينهم ألف طالب من الحاصلين على الثانوية، و1400 من خريجي الحقوق، والباقي من خريجي كليات أخرى.

مجلس الوزراء: الانتهاء من تطعيم 9‎8‎% من المستهدفين ضد شلل الأطفال حتى الآن

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار من خلال التقرير الإجراءات العالمية الخاصة بمواجهة المتغير الجديد "أوميكرون"، والأعراض الأكثر شيوعاً لهذا المتحور، والإجراءات المتبعة في بعض مطارات العالم ومصر.

وتطرق الوزير إلى الحالات الثلاث التي اُشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد من المصريين العائدين من الخارج في 4 ديسمبر الجاري، مستعرضاً في هذا الصدد الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الحالات، بما في ذلك عزلها بمستشفى العزل، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وإجراء التحاليل والمسحات اللازمة حتى التأكد من سلبية نتيجة التحاليل.

معلومات الوزراء: ارتفاع نسبة رضا المصريين عن جهود الحكومة فى مواجهة كورونا لـ69.5%

في إطار خطة شاملة ومتكاملة تبنتها الدولة المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا لاحتواء ومكافحة انتشار هذا الفيروس وسلالاته المتحورة، تواصل الحكومة جهودها المستمرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية وتدابير احترازية بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين في المقام الأول مع الحفاظ في الوقت نفسه أيضاً على تشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية، وعدم التأثير على المستوى المعيشي للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي، بهدف التعرف على تقييم المصريين لجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وبسؤال المواطنين حول هذا الشأن، أظهرت النتائج أن 69.5% من المواطنين بالعينة قيموا جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا بالجيدة، وذلك خلال ديسمبر 2021، وبارتفاع قدرة 13 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر من العام نفسه والذي بلغت به هذه النسبة 56.2%.

يشار إلى أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه عن طريق الهاتف المحمول مطلع ديسمبر الجاري، على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر في جميع محافظات الجمهورية.