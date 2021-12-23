شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ليوم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى تأجيل الاجتماع الدورى للمجلس، الذى كان من المقرر عقده اليوم الخميس بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع يوم الأحد المقبل بمدينة زويل، بحضور رؤساء الجامعات، ويعود تأجيل الاجتماع بسبب ارتباط الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بالافتتاحات الرئاسية بالصعيد.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الدورى المقبل استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسى الأول، وجاهزية الامتحانات وآليات الوقاية من كورونا خلال تنظيم الامتحانات.