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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم  كالتالى:-

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 6 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

- ‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيها.

‎- الجوافة 9.

- ‎بلح بارحى 34 جنيه.

- البسلة 9:5.

- ‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه.‎

- ‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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