شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يؤجل موعد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 8903 لسنة 2021 بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في قنا.

وتضمن القرار أن يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في قنا وهى البحرى قمولا، دنفيق مركز نقادة، أبو دياب شرق، أو دياب غرب، أبو مناع قبلى، أبو مناغ بحري، السمطا قبلي، العطياتن فاو بحرى، فاو قبلي، مركز دشنا، الحلفاية قبلي، الحفناوية، الدرب، هو، الرحمانية قبلى، السلمية الحايط، الشاورية، الشرقى بهجورة، الغربي السلامية، الشعانية، الغربي بهجورة، القصر، الصياد، القناوية البحرية، المصالحة، الهيشة، حمرة دوم، مركز نجع حمادى، وعلى أن الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج الصادر بها القرار الوزاري رقم 2323 لسنة 2004 من 1 يناير 2022 إلى 1 يناير 2023 مع قبول استمارات التسوية بها لمدة شهرين.

ونص القرار على أن تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 في الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.