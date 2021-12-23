شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن افتتاح برنامج الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان أنه تم افتتاح برنامج الذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بالأنشطة الطلابية.

حضر الافتتاح الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة.

وتم تنظيم فعاليات اللقاء تحت إشراف محمد ناصر محمد أمين عام الجامعة، هشام رفعت الامين المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، سارة احمد منسقة المشروع، الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وقد تم افتتاح برنامج الذكاء الاصطناعي بالتعاون بين وزارة الشباب و الرياضة الإدارة المركزية للبرلمان و التعليم المدنى وجامعة حلوان الإدارة العامة لرعاية الشباب الاتحادات الطلابية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في الجلسات التدريبية وذلك خلال الدورات التدريبيه التي تعقد وفقا لرؤية مصر 2030 للعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية .

وتضمن برنامج الذكاء الاصطناعي محاضرات متنوعه بين العملى و النظرى بالاستعانة بمجموعه من المدربين و المحاضرين عن ( تاريخ الحاسب الآلى - التعريف بالذكاء الاصطناعي _ إيجابيات وسلبيات التطور التكنولوجي _ انجازات الدولة في التطور التكنولوجي و الذكاء الاصطناعي ) من خلال مسئول التدريب روبير بسيلى المدرب المعتمد من وزارة الشباب والرياضة.

وفي كلمته خلال اللقاء قدم الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التحيه والتقدير للطلاب والطالبات الحضور وحثهم على المشاركه في الأنشطة والفعاليات الطلابية بالجامعة فى ظل اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بالأنشطة الطلابية وإبراز المواهب من طلاب وطالبات الجامعات المصرية .

واكد الدكتور طايع عبد اللطيف، على دور شباب الجامعات في التصدى للشائعات و إبراز انجازات الدولة في الذكاء الاصطناعي و التحول الرقمى ويجب أن يتدرب الشباب للاستعداد للمستقبل.

كما أكد أحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب والرياضة علي أهمية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة و جامعة حلوان و التعرف على الاحتياجات التدريبية لشباب الجامعات للعمل على تلبيتها وفقا للبرامج التدريبية القادمه .

و قدم الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدروع التذكارية إلى الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية و إلى احمد عفيفي وكيل وزارة الشباب والرياضة تقديراً لجهودهم.