شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة جودة ضمان الجودة تعتمد 21 مؤسسة تعليمية و6 برامج جامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصدر مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة قرارات باعتماد، 4 كليات (كلية الطب جامعة الزقازيق، وكلية طب الفم والأسنان – جامعة النهضة، وكلية الصيدلة جامعة هليوبوليس ، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية ( بنات ) جامعة الأزهر – فرع المنصورة.

وأصدر المجلس قرارات اعتماد 6 برامج بمؤسسات التعليم العالي (برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بكلية الطب - القوات المسلحة، برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة - جامعة الإسكندرية، برنامج هندسة الحاسب والنظم بكلية الهندسة - جامعة الإسكندرية، برنامج إعداد معلم الفلسفة والاجتماع بكلية التربية - جامعة بنها ، برنامج إعداد معلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية – جامعة بنها، برنامج إعداد معلم التاريخ بكلية التربية – جامعة بنها).

كما أصدر المجلس قرارات اعتماد (17) مدرسة موزعة على المراحل التعليمية المختلفة، وإلى جانب قرارات الاعتماد، قرر المجلس منح مهلة لإستيفاء جوانب القصور لعدد من مؤسسات التعليم العالى وقبل الجامعي.

صرحت الدكتوره يوهانسن عيد رئيسة الهيئة بأن الوتيرة المتسارعة لاعتماد مؤسسات التعليم الجامعي وقبل الجامعي تشير إلى التطور الملموس في منظومة التعليم بمصر استجابة وتفاعلا مع اهتمام القيادة السياسية بوضع التعليم في مصر على الخارطة الاقليمية والدولية كأحد الأنظمة المتطورة والمتجهة نحو النهوض، وذلك في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.