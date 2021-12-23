شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمة الطبية لــ53 مليون مواطن بالمستشفيات العامة خلال العام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 53 مليونا و34 ألفا و648 مواطناً بالمستشفيات العامة بجميع محافظات الجمهورية، من ضمنهم 35 مليونا و981 ألفا و220 مواطناً بالعيادات الخارجية، و17 مليونا و53 ألفا و428 مواطناً بالاستقبال والطوارئ وأقسام الداخلى، خلال عام 2021.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء مليون و556 ألفا و388 عملية بالمستشفيات العامة، من ضمنهم 163 ألفا و968 عملية ولادة طبيعية وقيصرية، لافتاً إلى تشكيل فرق للمرور علي المستشفيات للتأكد من توافر أسرة رعاية مركزة وحضانات، وللتأكد من حسن تأدية الخدمة في أقسام الطوارئ خاصةً خلال فترة جائحة كورونا ، وذلك في اطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء للمستشفيات بمختلف المحافظات.

وأضاف أنه تم زيادة عدد أسرة العنايات المركزة بالمستشفيات العامة طبقاً للقدرة الاستيعابية للمستشفيات، وتوافر القوي البشرية، حيث تم امداد المستشفيات العامة بـ2848 سرير بالأقسام الداخلية، و450 سرير رعاية مركزة، وإمدادهم بالتجهيزات اللازمة من أجهزة تنفس صناعي ومونيتورات وأجهزة الرعاية الأخرى، لرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمرضى بالرعايات المركزة والحضانات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجى أنه تم تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على بروتوكولات العلاج المحدثة، ومكافحة العدوى وأسس الجودة والتسجيل الطبي وجميع الاحتياطات والإجراءات المطلوب إتخاذها لضمان تقديم الخدمة الطبية بالشكل المناسب للمرضى، حيث تم عقد 17 دورة تدريبية في مجال مكافحة العدوى والتعامل مع حالات كورونا لعدد 415 متدربا بمحافظات القاهرة، والجيزة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وذلك لرفع كفاءة الفرق الطبية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وحفاظا على مكتسبات الدولة في مواجهة الجائحة.

وقال "طه" أنه تم افتتاح 39 مركزاً للعلاج الطبيعي ب10محافظات، وهم محافظات المنوفية، والقاهرة، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، وسوهاج، وبني سويف، والبحيرة، وأسيوط، والجيزة، والدقهلية، وتجهيزهم بأحدث الأجهزة، مشيراً إلى عمل دورات تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بجميع المديريات عن دور العلاج الطبيعي في علاج حالات فيروس كورونا، حيث تم تقديم خدمة العلاج الطبيعي لـ 648 الف و204 مرضى خلال العام الجاري.