شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021.. دار الإفتاء 128 حضرت لوحدة مواجهة الإلحاد هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير السنوى لحصاد دار الافتاء ان وحدة "حوار" لمواجهة الإلحاد وهي الوحدة المختصة بمواجهة الأفكار الإلحادية والرد على الشبهات المتعلقة بالعقيدة والإلحاد المعاصر، أصدرت خلال العام 2021 ما يزيد عن 19 ورقة بحثية، كما استقبلت حوالي 128 حالة حضرت للنقاش إلى دار الإفتاء المصرية وتم التحاور معهم والرد على تساؤلاتهم وشبهاتهم.

كما أصدر المؤشر العالمي للفتوى عام 2021 أكثر من 50 تقريرًا، تنوعت بين (12) تقريرًا تحليليًّا لحالة الفتوى في العالم، و(12) تقريرًا رصديًّا للفتوى في العالم (نبض الفتوى)، بالإضافة إلى (12) نشرة شهرية "فتوى تريندز" (FATWA TRENDS)، وأربعة تقارير ربع سنوية، وتقريرين نصف سنوي، وتقرير سنوي، وكذلك مجموعة من التقارير والدراسات غير الدورية التي استدعاها تحليل قضية إفتائية مستجدة. وجاءت الموضوعات المتعلقة بفتاوى "كورونا" و"المستجدات التكنولوجية" و"القضية الفلسطينية" و"الإسلاموفوبيا" ضمن أهم دراسات مؤشر الفتوى خلال العام.

كما أعلن مؤشر الفتوى خلال عام 2021 عن اكتمال المرحلة الثانية من مشروعه الخاص بـ (محرك البحث الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى)، والذي يُعدُّ بمثابة بوابة رقمية ضخمة تستخدم آليات التكنولوجيا في الرصد والتصنيف والتحليل. وتضمنت المرحلة الثانية من تطوير محرك البحث عدة محاور؛ أبرزها الاهتمام بشكل أكبر بالمحتويات المرئية والمسموعة باعتبارها واحدة من أهم الأشكال المستخدمة في إصدار الفتاوى حديثًا. كما جرى اعتماد تقنيات الترجمة وتحليل الصوت الحديثة مثل الترجمة الآلية للنصوص (Automatic Translation)، واستخلاص النصوص من ملفات الصوت والفيديو (Automatic Speech Transcription).

كما أن عام 2021 شهد إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى، ليكون منصة أو (website) لعرض أعمال المؤشر للمعنيين بالفتوى ودراساتها وقضاياها.