الوزراء يوافق على عدة قرارات في اجتماعه الأسبوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية.

ووافق المجلس على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (50) بتاريخ 19/12/2021.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود.

ووافق المجلس أيضا على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية، وفي هذا الصدد استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار شروط وضوابط الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) للمشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد قائمة بالمشروعات التي تستفيد من هذه الموافقة الواحدة من قبل جميع الوزرات، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.