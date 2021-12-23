مدبولي: اختيار القاهرة لاستضافة الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اختيار القاهرة لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF 12) خلال عام 2024.

وأشاد رئيس الوزراء بقرار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) باختيار مصر لعقد المنتدى للمرة الأولى في بلد أفريقي منذ انعقاده في نيروبي عام 2002.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الجهود الكبيرة المبذولة من كل من وزراء الخارجية والتنمية المحلية والإسكان من أجل استضافة مصر لهذا المنتدى العالمي المهم، موجها لهم الشكر.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إنه سيتم عقد المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالشراكة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرا إلى تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة الاستعداد على أعلى مستوى لهذا الحدث الذي يحضره العديد من مسؤولي دول العالم.

وتأسس المنتدى الحضري العالمي في عام 2001، وهو التجمع الأول في العالم لمناقشة القضايا الحضرية، حيث يبحث المنتدى تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمعات والمدن والبلدان، ويتم عقد المؤتمر بشكل دوري كل عامين، ويستقطب مجموعة واسعة من الخبراء من خلفيات مختلفة.

ومن المتوقع أن يضم المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر أكثر من 20000 مشاركا من أكثر من 150 دولة، وستتم مناقشة موضوعات مهمة بما في ذلك المرونة الشاملة ورأس المال البشري وإدارة الموارد والصحة والتعليم والثقافة والتنقل والبيانات وغير ذلك.