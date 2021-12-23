ضوابط العمرة.. موعد أولى الرحلات وأعداد المعتمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر: رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه، أكد مصدر بغرفة شركات السياحة، على أن أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي السعودية ستكون في شهر رجب المقبل.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن اجتماع الجمعية العمومية الأخير لغرفة شركات السياحة، ناقش مقترح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على الحكومة بتحديد 60 ألف معتمر فقط خلال الموسم الحالي، وما زالت الغرفة تتفاوض لزيادة هذه الأعداد.

وأشار المصدر إلى أن هذا العدد سيوزع على الـ 3 أشهر الهجرية، بما يعني تحديد 20 ألفا لشهر رجب و20 ألفا لشهر شعبان و20 ألفا لشهر رمضان.

وتابع: "يهم الشركات في الأول والأخير العمل في الموسم بأي عدد المهم أن تبدأ التوثيق مع الوكلاء السعوديين حتى لو كانت الأعداد قليلة لأنه من الوارد أن ترتفع تصاعدي مستقبلا".



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