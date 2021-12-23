استولى على أموال 3 مواطنين.. ضبط نصاب الوظائف الوهمية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخص لاستيلائه على أموال مواطنين بزعم توظيفها في جهات حكومية بالغربية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 3 مواطنين، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاقهم وذويهم بوظائف في عدة جهات حكومية مدعيا علاقاته ونفوذه بمسؤولي تلك الجهات على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص بالمعاش، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية بممارسة نشاطا إجراميا في النصب والاحتيال على المواطنين تمثل في إيهامهم بمقدرته على تعيينهم بوظائف بعدة جهات حكومية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين على النحو المشار إليه، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.