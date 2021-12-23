مساعد وزير الداخلية: تقديرات النجاح أحد معايير الالتحاق بكلية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن النسب المئوية أو تقديرات النجاح ليست هو المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بالأكاديمية، ولكنها أحد المعايير لتقيم الطالب للالتحاق بالكلية.

وكشف اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن تقدم نحو 62 ألف و554 طالب وطالبة للالتحاق بكلية الشرطة من خريجي كليات الحقوق والمؤهلات الجامعية والحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ما يعادلهما من الشهادات الأجنبية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، خلال فاعليات المؤتمر المنعقد داخل مقر بحوث الشرطة بالتجمع الخامس عن تقدم طلاب من مختلف المحافظات الجمهورية.

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجي الحقوق للعام الدراسي 2021_2022.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر أكاديمية الشرطة تم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجي الحقوق.

وخضع المتقدمون للعديد من الاختبارات التي تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشري.

وروعي في نتيجة القبول التمثيل الجغرافي حيث أن المقبولين يمثلون كافة شرائح المجتمع.

وعلى هامش المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي يوضح تدريبات طلبة كلية الشرطة خلال مراحل تأهيلهم داخل الكلية وما تزخر به من إمكانيات بشرية وتكنولوجيا تؤهلها لإعداد رجل شرطة عصري قادر على أداء مهامه مهما كانت المستجدات الأمنية.

وأشار مساعد وزير الداخلية بأن إجمالي المتقدمين ٣٧ ألف من الحاصلين على الثانوية العامة فيما تقدم نحو 2944 من الحاصلين على الثانوية الأزهرية، ومن بينهم المتقدمين حاصلين على المؤهلات الجامعية بعض امتياز مع مرتبة الشرف.