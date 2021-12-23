مساعد وزير الداخلية: 62 ألف و554 طالبا تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن تقدم نحو 62 ألف و554 طالب وطالبة للالتحاق بكلية الشرطة من خريجي كليات الحقوق والمؤهلات الجامعية والحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ما يعادلهما من الشهادات الأجنبية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية خلال فاعليات المؤتمر المنعقد داخل مقر بحوث الشرطة بالتجمع الخامس عن تقدم نحو 13 ألف طالب من محافظات الوجه القبلي و1907 من محافظات شرق القناة و19 ألف من المحافظات المركزية وباقي المتقدمين من محافظات الوجة البحري.

كما تقدم نحو 37 ألف من الحاصلين على الثانوية العامة وقرابة 2944 من الحاصلين على الثانوية الأزهرية فيما تقدم قرابة 20 ألف من خريجي الكليات والمؤهلات الجامعية.

وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قبول دفعة 2021_2022 من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجي الحقوق.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر أكاديمية الشرطة تم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة لخريجي الحقوق.

وخضع المتقدمون للعديد من الاختبارات التي تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشري.

وروعي في نتيجة القبول التمثيل الجغرافي حيث أن المقبولين يمثلون كافة شرائح المجتمع.

وعلى هامش المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلى يوضح تدريبات طلبة كلية الشرطة خلال مراحل تأهيلهم داخل الكلية وما تزخر به من إمكانيات بشرية وتكنولوجيا تؤهلها لإعداد رجل شرطة عصري قادر على أداء مهامه مهما كانت المستجدات الأمنية.