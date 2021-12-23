بالرقم القومي.. نتيجة القبول بكلية الشرطة (2021 - 2022)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة،اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجي الحقوق للعام الدراسي 2021 - 2022.

وخلال موتمر صحفي عُقد بمقر أكاديمية الشرطة تم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجي الحقوق.

وقد خضع المتقدمون للعديد من الاختبارات التي تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشري.

وروعي في نتيجة القبول التمثيل الجغرافي حيث أن المقبولين يمثلون كافة شرائح المجتمع.

وأوضح مساعد وزير الداخلية خلال فاعليات المؤتمر عن تقدم نحو 13 ألف طالب من محافظات الوجة القبلي و1907 من محافظات شرق القناة و19 ألف من المحافظات المركزية وباقي المتقدمين من محافظات الوجه البحري.

ويمكن للمتقدمين الحصول على نتيجة اختبارات كلية الشرطة عبر الضغط على الرابط التالي (https://bit.ly/3yQZWZA).