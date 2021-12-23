السجن 7 سنوات لمحامي و2 آخرين بتهمة تزوير الشهادات الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محامي واثنين آخرين بالسجن 7 سنوات لاتهامهم بتزوير شهادات تخرج ودكتوراه لآخرين.
كان قسم شرطة عابدين تلقى معلومات تفيد بقيام محامي و2 آخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية للراغبين في شراء تلك الشهادات.
تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين قاموا بتزوير شهادات دكتوراه وماجستير منسوب صدورها لجامعة القاهرة، وكذلك شهادات تخرج منسوب صدورها لجامعة قناة السويس، وقاموا بتقليد خاتم الجمهورية.