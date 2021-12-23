السجن 7 سنوات لمحامي و2 آخرين بتهمة تزوير الشهادات الجامعية

تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين قاموا بتزوير شهادات دكتوراه وماجستير منسوب صدورها لجامعة القاهرة، وكذلك شهادات تخرج منسوب صدورها لجامعة قناة السويس، وقاموا بتقليد خاتم الجمهورية.

كان قسم شرطة عابدين تلقى معلومات تفيد بقيام محامي و2 آخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية للراغبين في شراء تلك الشهادات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012