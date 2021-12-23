سقوط عصابة "الذهب المغشوش" في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم بقيام سيدتين بالنصب عليه من خلال بيع سلسلة على أنها ذهبية مقابل مبلغ مالي، وتبين أنها ليست من الذهب الخالص.

دلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين مقيمتين بدائرتي قسم شرطة عين شمس، والمطرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بتحصلهما على السلسلة المقلدة من (صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية كائنة بمنطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" ) بقصد النصب على أصحاب محلات الصاغة لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح الأخير مقابل تحصلهم على مبلغ مالي.

باستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه، وعثر بداخلها على (9 سلاسل ذهبية اللون - 4 غوايش - 2 خاتم – 2 قرط - 2 سلك ذهبي المستخدم في تصنيع السلاسل الذهبية" جميعها مغشوشة ومخلوطة بمعدن النحاس، كمية من أقفال سلاسل ذهب – 2 أكلاشيه خاص بمحلات المشغولات الذهبية "مقلدين" - مجموعة من الفواتير منسوب صدورها لمحلات المشغولات الذهبية "مزورين" - مبلغ مالى).

أقر المتهم بما جاء بأقوال المتهمتين، واعترف بتصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة داخل الورشة ملكه بإستخدام المضبوطات عن طريق إضافة كمية من معدن النحاس ووضع أقفال من الذهب مدموغة على القطع المغشوشة، وقيام المتهمتان بتصريف المشغولات الذهبية المغشوشة بالبيع على أنها مشغولات من الذهب الخالص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.

بتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بأسلوب النصب "، واعترفوا بارتكاب عدد 7 وقائع نصب بذات الأسلوب.

باستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالنصب، وأقروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع النصب.