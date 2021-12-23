محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تنظم أكاديمية الشرطة بمقرها بالتجمع الخامس مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المقبولين بكلية الشرطة 2021.

يعقد المؤتمر برئاسة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد اول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء دكتور نضال يوسف مدير كلية الشرطة.

وخلال موتمر صحفي يعُقد بمقر أكاديمية الشرطة تم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجي الحقوق.

وخضع المتقدمون للعديد من الاختبارات التي تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشري.

وروعي في نتيجة القبول التمثيل الجغرافي حيث أن المقبولين يمثلون كافة شرائح المجتمع.

وعلى هامش المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي يوضح تدريبات طلبة كلية الشرطة خلال مراحل تأهيلهم داخل الكلية وما تزخر به من إمكانيات بشرية وتكنولوجيا تؤهلها لإعداد رجل شرطة عصري قادر على أداء مهامه مهما كانت المستجدات الأمنية.