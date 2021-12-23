شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع السفير المجرى سبل تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السفير اندراش كوفاكش - سفير المجر بالقاهرة وبحث معه نتائج زيارته الأخيرة لدولة المجر في الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، لحضور فعاليات قمة كوكب بودابست للتنمية المستدامة وعقد لقاءات ثنائية مع ممثلى الحكومة والقطاع الخاص المجرى.

أكد القصير أننا اتخذنا خطوات جدية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المجري وخاصة في مجال التقاوي والبذور والإنتاج الحيواني والمياه وهناك توجه سياسي نحو تعزيز العلاقات المصرية - المجرية وخاصة في مجال الزراعة والمياه.

من ناحيته أكد السفير المجرى أن التنسيق في هذا الشأن سيكون على أعلى مستوى لضمان تحقيق تعاون مثمر بين الجانبين والاستفادة بالخبرات الفنية في قطاع الزراعة فى البلدين.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد قام بزيارة مؤخرا لدولة المجر حضر خلالها فعاليات قمة كوكب بودابست للتنمية المستدامة 2021 وعقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين هناك لبحث سبل التعاون بين البلدين في مختلف الأنشطة الزراعية.