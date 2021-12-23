شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021.. دار الإفتاء: أكثر من مليون وثلاثمائة وثمانية وستين ألف فتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن دارُ الإفتاء المصرية، أصدرت في إطار تحمُّلها أمانة تجديد الخطاب الإفتائي وضبط بوصلته؛ من خلال العديد من المشروعات والمبادرات المهمة التي نفذتها وكان لها عظيم الأثر على المستويين المحلي والدولي؛ تقريرَها السنويَّ، الذي يعد بمثابة كشف حساب عما قدمته خلال العام 2021م. حيث بذلت الدار خلال العام مجهودات كثيرة على كافة المستويات والأصعدة الداعمة لبيان صحيح الدين، في مواجهة موجات التطرف والإرهاب ودعم التحول الرقمي ومواكبة التغيرات التي طرأت على عالمنا المعاصر.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن حصاد الدار فى عام 2021، أنه في ضوء الإيمان بأهمية التطوير بصفة عامة والتطوير الإداري بصفة خاصة، حرصت الدار خلال عام 2021 على الدخول إلى عصر الرقمنة، وتطوير كافة أدواتها لخدمة الفتوى والإفتاء. كما كانت الدار حاضرة بقوة في المحافل الدولية والعلمية والملتقيات الفكرية حول العالم مُبادِرة ومُتعاونِة ومُحاضِرة، فاستطاعت تقديم خطاب علمي رصين وأمين نسجته من خلال الفهم الصحيح والإدراك العميق لمعطيات الواقع المعيش فيه ومقاصد الفقه الصحيح وغاياته.

كذلك حرصت دار الإفتاء خلال عام 2021 على أن تكون مصدرًا للإشعاع الإفتائي على مستوى العالم، فكانت لها نشاطات ملحوظة على المستوى الخارجي أيضًا، فضلًا عن جهودها في ملف تدريب الطلاب والأئمة من العاملين بالحقل الإفتائي وتأهيلهم لمواجهة الآراء المتطرفة والشاذة، حيث أَوْلَتِ اهتمامًا كبيرًا بالعلوم الحديثة للتدريب على الإفتاء وزادت من عدد ساعات التدريب، حيث يبدأ العمل في تدريب المفتين من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساء. فيما حرصت الدار أيضًا على تطوير العمل الإفتائي من خلال التوسع في إنشاء الكثير من الإدارات المختصة بشئون الفتوى، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف إثراء العمل الإفتائي ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم، بالإضافة إلى التوسع في فروع الدار بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة الجمهور.

وكشف ان العام 2021 شهد إصدار دار الإفتاء كمًّا هائلًا من الفتاوى، شملت كل ما يعنُّ للمسلم من أمور في مناحي حياته المختلفة، حيث أصدرت الدار ما يزيد على مليون وثلاثمائة وثمانية وستين ألف فتوى (1.368.000) ما بين شفوية وهاتفية ومكتوبة وإلكترونية، وعبر تطبيق الدار والبث المباشر وصفحات التواصل الاجتماعي في موضوعات متنوعة.