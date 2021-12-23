شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رحلة حنين حسام من التيك توك للمحاكمة × 12 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل إعادة محاكمة فتاة "التيك توك" حنين حسام، فى القضية المعروفة إعلاميا "بـالاتجار بالبشر"، بصحبة صديقتها مودة الأدهم و3 أخرين، لجلسة 18 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع، وذلك بعدما قضت محكمة الجنايات فى حكم غيابى بالسجن المشدد 10 سنوات لحنين حسام، والسجن المشدد 6 سنوات لمودة الأدهم و3 أخرين.

وفى السطور التالية نستعرض رحلة حنين حسام، المستمرة منذ نحو عامين، بداية من نشر أول فيديو، ثم القبض عليها وحبسها بتهمة نشر الفجور والاتجار بالبشر، ثم إخلاء سبيلها وقرارها خلع الحجاب، وعلاقتها مع البلوجرز فادى بدوى، الذى كان فى استقبالها عند إخلاء سبيلها وخروجها من السجن، التى أكدت أن فادى بالنسبة لها بمجرد أخ وأنه نعمة من نعم الله عليها، قائلة: "ربنا فوق وأنت وأهلى على الأرض".

وأيضا تعرضها لوعكة صحية وبكاءها الشديد بعد الحكم عليها بالحبس 10 سنوات، ثم اعتذراها عن أسلوبها فى فيديوهاتها السابقة مع الجمهور، مشيرة إلى أنها ستقدم محتوى جديدا، قائلة: "تحملت كمية وجع طوال الـ 10 شهور الماضية، حتى أنعم الله على بنعمة البراءة"، وأخيرا ظهورها فى المحكمة مرتدية كمامة بلون الروز، خلال قضية إعادة محاكمتها بقضية الاتجار بالبشر.



حنين حسام فتاة التيك توك



حنين حسام قبل خلع الحجاب



حنين



حنين حسام أمام الأهرامات



احتفال حسام حنين بعد خروجها من السجن



حنين حسام بدون حجاب



حنين حسام تبكى قبل حبسها



حنين حسام وأول ظهور بعد إخلاء سبيلها



حنين حسام



حنين