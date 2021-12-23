شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار بالسواحل الشمالية والدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات النهار، شديدة البرودة ليلا حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 18 درجة والصغري 10 درجات.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية : كما تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير بسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية و علي الدلتا و مدن القناة والقاهرة وشمال الصعيد ، كما توجد فرصة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة علي السواحل الشمالية والدلتا.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.