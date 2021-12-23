شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكشف تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة بدر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجزار:الانتهاء من تنفيذ 8424 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ليصل إجمالى ما تم تنفيذه بالمدينة إلى 55488 وحدة سكنيةرئيس الجهاز: الانتهاء من تنفيذ 9024 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية بالمرحلة الثانية والتخطيط لتنفيذ 20 ألف وحدة بالمرحلة الثالثةتشغيل 20 سيارة نقل جماعي خارجي لمناطق الجيزة والسلام ورمسيس وتشغيل خط أتوبيس مدينة بدر – العاصمة الإدارية وخط ( المطرية – رمسيس) و 46 سيارة نقل داخلي وتطوير الموقف الرئيسي للمدينة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة بدر خلال العام الجاري 2021، موضحاً أن مدينة بدر هي إحدى مدن الجيل الثاني التي يتم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل إقليم محافظة القاهرة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه فيما يتعلق بقطاع الإسكان بمدينة بدر، فقد تم خلال 2021 الانتهاء من تنفيذ 8424 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة "الإسكان الاجتماعي"، وجارٍ التخصيص للحاجزين ليكون إجمالى ما تم تنفيذه من وحدات سكنية لمحدودي الدخل بالمدينة 55488 وحدة سكنية.

من جانبه، أشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 9024 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة استثمارية 3.2 مليار جنيه للإنشاءات فقط بخلاف أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع والكهرباء والزراعة، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية بالمرحلة الثانية بالمشروع بقيمة استثمارية 1.6 مليار جنيه، بجانب التخطيط لتنفيذ حوالي 20 ألف وحدة سكنية أخرى بالمرحلة الثالثة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1128 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط وجارٍ التسليم للحاجزين.

ونوه رئيس جهاز مدينة بدر، عن أن الخدمات الطبية،شملت الانتهاء من تنفيذ 4 وحدات صحية ومركز طبي، ونقطة إسعاف، وتشغيل 3 سيارات إسعاف مجهزة بمستشفى بدر العام، وجارٍ تنفيذ 5 وحدات صحية ومركز طبي، وتسليم مركز طبى لمؤسسة جامعة بدر، وتشغيل وحدة صحية "تأمين صحى "بالحى الخامس، وإنشاء مقر لإدارة الطب البيطري ومركز خدمات بيطرية بالمدينة.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن الخدمات التعليمية شملت تسليم مدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية للغات "تجريبي "، ومدرسة سعد زغلول بحى الأندلس، إلى هيئة الأبنية التعليمية، والانتهاء من تنفيذ 4 مدارس بالحى الخامس وسكن مصر، كما تم الانتهاء من عدد 2 مدرسة ثانوي صناعي وجارٍ تنفيذ 6 مدارس بمناطق مختلفة بالمدينة، كما تم افتتاح الإدارة التعليمية الأولى بالمدينة،موضحاً أن الخدمات الأمنية شملت الانتهاء من رفع كفاءة نقطة الشرطة بحي الأمل، وتنفيذ وحدة فحص جنائي بقسم شرطة الحي الثالث، وتسليم مجمع خدمات شرطية على مساحة 11 فدانا بطريق الروبيكى، وتنفيذ حملات للقضاء على ظاهرة مركبات "التوك توك "ومخالفات تغيير النشاط للوحدات وقطع الأراضي، والضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي، ودراسة تنفيذ كمائن ثابتة داخل المدينة وتمركز أمنى.

وأضاف رئيس جهاز بدر، أن خدمات النقل شملت تشغيل 20 سيارة نقل جماعي خارجي لمناطق الجيزة والسلام ورمسيس، وتشغيل خط أتوبيس مدينة بدر – العاصمة الإدارية، وخط ( المطرية – رمسيس ) بـ9 أتوبيسات، و 46 سيارة نقل داخلي، وتطوير الموقف الرئيسي للمدينة، موضحاً أن الخدمات الرياضية شملت البدء فى تنفيذ أكبر نادٍ رياضي بمنطقة النوادي بمركز المدينة بتكلفة 158 مليون جنيه، بمساحة 106 آلاف م2، وتسليم 3 ملاعب بالحى الخامس ومركز المدينة والحى السابع، وجارٍ تنفيذ ملعبين آخرين، وطرح تنفيذ 4 ملاعب وساحات رياضية، كما شملت الخدمات المتنوعة، تشغيل أول سيارة بريد متكاملة، وافتتاح مكتب تموين مميكن ومطور بالحي الثاني، وتسليم مبنى إدارى لوزارة التضامن الاجتماعي بالحي الخامس، ومبنى لمكتب التأهيل، ومقر لإدارة سلامة الغذاء، ومقر لشركة غاز، وتسليم 6 حضانات بأحياء المدينة، وجارٍ تنفيذ 12 حضانة أخرى.

ولفت رئيس جهاز بدر إلى أن الخدمات التجارية شملت الانتهاء من تنفيذ 10 أسواق تجارية تضم ١٥٤ محلاً تجارياً، وجارٍ تنفيذ 23 سوقاً أخرى بإجمالي 183 محلاً تجارياً، بجانب طرح تنفيذ 21 سوقاً أخرى، والانتهاء من تنفيذ 4 مخابز كاملة بخطوط الإنتاج.

واستعرض رئيس الجهاز، موقف تخصيص قطع الأراضي الخدمية بالمدينة، والذي شمل تخصيص قطعة أرض بمساحة 27 فدانا لإنشاء مدينة طبية عالمية، وجارٍ تخصيص ممساحة 250 فدانا لإقامة مدينة طبية أخرى بالشراكة مع الهيئة، كما تم تسليم قطع أراضٍ بمساحات مختلفة لتنفيذ 5 جامعات، وجارٍ استصدار قرار التخصيص لجامعتين أخريين،وتسليم قطعتي أرض لإنشاء محطتي تموين وخدمة سيارات، وجارٍ استصدار قرارات تخصيص لإنشاء 4 محطاتأخرى،وتخصيص قطعة أرض بمساحة 18 فدانا لإقامة فندق، وتسليم قطع أراضٍ لتنفيذ 7 مدارس، وجارٍ استصدار قرارات تخصيص لـ 3 مدارس أخرى، وجارٍ تخصيص 3 قطع أراضٍ لإقامة مستشفيات خاصة استثماري، وتخصيص مساحة 40 فدانا لتنفيذ نادٍ، وتخصيص قطعتي أرض بأنشطة ترفيهية متنوعة، وألعاب أطفال بمساحتي 24 فدانا و 18 فدانا، وقطعة أرض بنشاط اجتماعي على طريق بدر/ هليوبوليس، و 35 قطعة أرض بنشاط صناعى، و 24 قطعة أرض بنشاط مخازن، و 33 قطعة أرض بنشاط مول تجارى إداري، وقطعة أرض بنشاط مخبز استثماري بالحي السابع، وجارٍ تخصيص 32 قطعة أرض بنشاط مول تجارى إداري.

وفيما يتعلق بالخدمات داخل الجهاز، صرح المهندس عمار مندور، بأنهتم استقبال 1239طلب تصالح وتم البت في 246 طلبا، كما تم توفير منفذ جديد لشحن كروت المياه للعدادات مسبقة الدفع، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ الأرشفة الورقية والإلكترونية لملفات إدارات الجهاز المختلفة، والربط والتكامل مع تطبيق خدمة المواطنين بالجهاز.

وأضاف، أن المشروعات الاستثمارية "التخصيص الفورى"، شملتاستقبال طلبات على 249 قطعة أرض تم سداد جدية الحجز لعدد ( 172 ) قطعه أرض منها وفقاً لمتطلبات التنمية بقيمة إجمالية 518 مليونجنيه، كما تم سداد استكمال جدية الحجز لـ 109 قطع بقيمة 294.7 مليون جنيه، وبيع 35 محلاً تجارياً و 5 صيدليات ووحدتين إداريتين بـ4 مزادات علنية بالمناطق المختلفة بالمدينة بإجمالي استثمارات 141 مليون جنيه، وبالنسبة للعقود والعطاءات،فقد تم إسناد تنفيذ 87 مشروعاً متنوعاً بالأحياء المختلفة بالمدينة بإجمالي قيمة استثمارية 4 مليارات جنيه، وجارٍ طرح 34 مشروعا آخر بقيمة استثمارية 1.8 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات المرافق شملت تشغيل محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحي الخامس، وتنفيذ أعمال تنسيق موقع المرحلة الثانية بسكن لكل المصريين منخفضي الدخل، والمرحلة الأولى بسكن مصر، والانتهاء من تنفيذ خط طرد ٩٠٠ مم من برك الأكسدة بمدينة بدر إلى مدينة العاشر من رمضان بتكلفة استثمارية ١٠٩ ملايين جنيه، وأعمال المرافق بمنطقة الجامعات، وشمال الحى الخامس 350 فدانا، وعدَّاية نفقية بقطر 3500 مم أسفل كوبرى جنيفة، وجارٍ تنفيذ محطة رفع المياه رقم 5، ومحطة رفع المياه رقم 4، وخط المياه الناقل، وأعمال المرافق للمرحلتين الأولى والثانية بمنطقة 3180 فدانا، ومنطقة النوادي، والمنطقة الترفيهية بالجنوب الغربي، وقطع الأراضي المميزة شمال الحيين 6 و 7، والمرحلة الثانية بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية.

كما استعرض رئيس جهاز بدر مشروعات الطرق، حيث يجري تطوير وتوسعة طرق الحيين الأول والثاني، وتنفيذ طبقة الأسفلت بمنطقة 350 فدانا شمال المدينة لقطع الأراضي المتميزة، وأعمال الأساس والأسفلت لمنطقة الحديقة المركزية، ومنطقة 351 عمارة بسكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، بجانب الانتهاء من أعمال الطرق لمنطقة 222 عمارة بالمشروع، وجارٍ تنفيذ طبقة الأسفلت لمشروع دار مصر بالحى المتميز، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تنسيق موقع المرحلة الأولى بسكن مصر وسكن العاملين بالعاصمة الإدارية، وجميع أعمال المرافق وطبقة الأساس للطرق المؤدية إلى محطات القطار الكهربائي بمدينة بدر، والتي تشمل 3 محطات ركاب ومحطة صيانة، وتطوير ميدان الجامعة الروسية، وميدان مصطفى كامل، وإسناد تطوير وتوسعة طرق الحى الرابع ومحور سعد زغلول والطريق الدائري للمنطقة الصناعية.

وقال: شملت مشروعات الكهرباء والاتصالات، الانتهاء من تنفيذ محطة محولات بدر 2 جهد 220/6/22ك، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة محولات بدر ٣ جهد 66/22 ك.ف، والتركيب والتشغيل التجريبى لأعمدة "هاي ماست "لإنارة 34 ميدانا، وتركيب أعمدة ديكورية وأذرع ديكورية على أعمدة إنارة الطرق فى الشوارع الرئيسية لأحياء المدينة، وجارٍ طرح تنفيذ محطة كهرباء بدر 4، كما تم تنفيذ شبكة تليفونات مناطق الـ 800 فدان، وسكن مصر وسكن العاملين بالعاصمة الإدارية، و351 عمارة لمنخفضي الدخل بالامتداد الشرقي، وتغذية مجمع الخدمات الشرطية على طريق الروبيكي.

وبالنسبة لمشروعات الزراعة، قال رئيس جهاز مدينة بدر: تم زراعة الحي الثالث بالمجاورات ( 1 ، 3 ، 4 ، 5 )، والحي الثاني، مجاورات ( 2 ، 3 ، 4 )، والمسطحات الخضراء بسكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل بالحيين 5 و 7، والجزر الوسطى بالمدخل الغربي للمدينة، والمرحلة الأولى بسكن مصر وسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجارٍ استكمال أعمال زراعة المرحلة الثانية لمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية.



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