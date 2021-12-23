شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار متقطعة على القاهرة وبعض المناطق خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية منار غانم، إن اليوم نشهد تكاثف السحب على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مشيرة إلى أنه ستصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، على السواحل الشمالية المُطلة على البحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الأمطار تمتد لبعض المناطق من جنوب الدلتا، وبعض المناطق من القاهرة الكُبرى، منوهة أن الأمطار تكون خفيفة وعلى فترات متقطعة، وذلك خلال الساعات المٌقبلة.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون دافئاً خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ولكن أقل من أمس، ويكون الطقس ليلاً مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكٌبرى، وكافة محافظات الجمهورية.

وأكدت أن يختلف الطقس طبقاً لطبيعة كل منطقة وكل محافظة، حيث إن المناطق الصحراوية والجبلية تنخفض بها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وقد تصل إلى 5 درجات مئوية، وهو ما يٌعرف بـ "الصقيع".