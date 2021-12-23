شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد الوزراء على المقر الجديد للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، توافد الوزراء على مقر الحكومة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لبدء اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى أول اجتماع لمجلس الوزراء فى مقر مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والخاصة ببدء الانتقال التدريجى للحكومة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الشهر الجارى.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أنه بدأ بالفعل عدد من الوزارات فى تسلم المباني الخاصة بها، وتواجد عدد من الوزراء بمقار وزاراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم التشغيل التجريبى لهذه المبانى على مدى الأشهر الستة المقبلة.