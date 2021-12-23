قطع المياه 8 ساعات عن هذه الأحياء بالجيزة.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حي الوراق – حي شمال الجيزة – حي العجوزة ) وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر ليلا غدا الجمعة الموافق ٢٤ / ١٢/ ٢٠٢١ وحتى الساعة ٨ صباح يوم السبت، لمدة ٨ ساعات.

وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة، الأمر الذي يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.