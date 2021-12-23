"أحمد" يطلب فسخ عقد زواجه: "خرجت بالبيجامة في الشارع بعد 9 أيام زواج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

"خرجت بالبيجامة الشارع تجيب جيلاتى بعد 9 أيام زواج"، برر"أحمد خ."، (30 سنة، مهندس كمبيوتر)، وجوده داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى قضائية ضد زوجته يطلب فيها بفسخ عقد زواجه، بعد زواج دام لـ9 أيام فقط.

يروي "أحمد" تفاصيل زواجه من "منة ن."، (26 سنة، ربة منزل)، التي ارتبط بها بعد قصة حب استمرت لعام ونصف، لكن بعد 9 أيام من الزواج، وقعت خلافات بين الاثنين، وانهدم منزل الزوجية.

يكمل الزوج حديثه قائلاً: "قاعدين في البيت ولما دخلت أنام شوية خرجت لقتها في الشارع ببيجامة البيت في الشارع وبتجيب جيلاتي، بدون شعور لقيت نفسي بضربها، وبعد ساعة جمعت ملابسها ونقلت نفسها لمنزل أسرتها".

يختتم الزوج حديثه: الزوجة لا تريد الطلاق ولا تريد العودة إلى منزل الزوجية، ولا تجعلني أجدها بكل الأماكن التي أقوم بزيارتها، تدخلت الأسرتين لحل المشاكل بيننا لكني شعرت باستحالة المعيشة معها فحاولت التفكير لساعات طويلة وأخيراً وصل بيننا الوضع إلى المحاكم".

فلجأت إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس لرفع دعوى فسخ عقد زواجه وحملت الدعوى رقم 112 لسنة 2021، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.