شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة اليوم وشبورة بالوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.